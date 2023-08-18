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Сестре погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества

Сестре погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
Высокую награду ей передали прямо на траурной церемонии

В среду, 16 августа, в Тарбагатайском районе Бурятии проводили в последний путь Сергея Буторова, который погиб на специальной военной операции. Траурная церемония прошла в селе Тарбагатай. Во время прощания сестре бойца вручили орден Мужества, которым его наградили посмертно.

Родственники и близкие Сергея поблагодарили власти района и сельского поселения «Тарбагатайское», сотрудников Байкальского колледжа туризма и сервиса, а также друзей и  одноклассников погибшего за помощь и поддержку при проведении похорон, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Наш земляк родился 4 августа 1980 года в Тарбагатае, где прожил всю жизнь. Отец Сергея умер, когда ему был всего годик. Воспитывали его мама, бабушка и дедушка.

Буторов учился в местной школе. После девятого класса поступил на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства в профессиональное училище № 36, откуда выпустился в 1995-ом.

Затем ушёл в армию. Служил в Читинской области (с 2008 года – Забайкальский край). В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
орден Мужества награда

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