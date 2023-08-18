Сестре погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества





Наш земляк родился 4 августа 1980 года в Тарбагатае, где прожил всю жизнь. Отец Сергея умер, когда ему был всего годик. Воспитывали его мама, бабушка и дедушка.



Буторов учился в местной школе. После девятого класса поступил на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства в профессиональное училище № 36, откуда выпустился в 1995-ом.



Затем ушёл в армию. Служил в Читинской области (с 2008 года – Забайкальский край). В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.