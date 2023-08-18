В Бурятии дорожники устроили свалку на обочине





В Хоринском районе Бурятии дорожная организация очистила от мусора территорию, прилегающую к автодороге, только после вмешательства прокуратуры.Как выяснила прокурорская проверка, на земельном участке, расположенном вдоль автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, образовалась свалка строительных отходов. Её устроила подрядная организация, которая капитально ремонтирует дорогу.Генеральный директор предприятия получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована.- Одно должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.