В Бурятии дорожники устроили свалку на обочине

Генеральный директор предприятия получил прокурорское представление
В Хоринском районе Бурятии дорожная организация очистила от мусора территорию, прилегающую к автодороге, только после вмешательства прокуратуры.
Как выяснила прокурорская проверка, на земельном участке, расположенном вдоль автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, образовалась свалка строительных отходов. Её устроила подрядная организация, которая капитально ремонтирует дорогу.
Генеральный директор предприятия получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована.
- Одно должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Генеральный директор предприятия получил прокурорское представление
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