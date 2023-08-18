Селенга в столице Бурятии продолжает отступать

За сутки она снизилась ещё на 2 сантиметра



Реки в столице Бурятии медленно идут на спад. В Бурятском гидрометцентре рассказали, что за последние сутки уровень Селенги в городе снизился ещё на 2 сантиметра – до 242. Уда отступила на 1 – до 193.



Главный приток Байкала в Улан-Удэ сейчас выше поймы на 12 сантиметров. В Усть-Кяхте этот показатель составляет 9, в посёлке Новоселенгинск – 82, а в Кабанске – по-прежнему 79.



Река Чикой в селенгинском посёлке Поворот вышла на пойму на 26 см, Джида в закаменском селе Хамней – на 129, на станции «Джида» – на 16, река Цакирка в улусе Санага – на 3, а Уда в Удинске – на 5.

