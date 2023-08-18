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Агинская буддийская академия вошла в консорциум университетов для изучения буддизма

Агинская буддийская академия вошла в консорциум университетов для изучения буддизма
Общество,  Фото:https://75.ru/
Подписание состоялось на буддийском форуме

Агинская буддийская академия вошла в консорциум университетов для изучения буддизма. Его участниками стали пять российских вузов: Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский госуниверситет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская буддийская академия.

Подписание состоялось 17 августа в Улан-Удэ на площадке первого международного буддийского форума (0+). Об этом пресс-службе правительства Забайкалья сообщила вице-премьер краевого правительства Татьяна Цымпилова.

- Участником консорциума для буддологических исследований стала наша Агинская буддийская академия, к слову – единственная в стране, которая имеет официальную лицензию Минобразования Российской Федерации и осуществляет образовательную деятельность по всем стандартам. Большое событие не только для сферы образования Забайкалья, но и для развития российского образования в целом, поскольку буддийское образование выходит на совершенно новый уровень. Более того, в ближайшее время к консорциуму присоединится, и наш Забайкальский государственный университет, соответствующие переговоры пройдут уже 19 августа, - отметила зампред краевого правительства.


Ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов сообщил агентству ТАСС отметил, что участники консорциума уже договариваются о дальнейшем сотрудничестве уже в рамках консорциума.

- Это эпохальное событие - подписание соглашения о создании консорциума вузов для развития буддийского образования. Мы очень надеемся, что благодаря этому сотрудничеству у нас появится возможность более тесно сотрудничать в развитии и создании новых образовательных программ для тех, кто хочет изучать буддийскую философию, буддийский мир, историю религии, традиции. Уже сегодня мы договариваемся о том, как будем взаимодействовать, - сказал ректор БГУ.

Как сообщал «Байкал-Daily», I международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нём участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также принимают участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Иркутской области и Забайкальского края.

буддизм Забайкальский край религия

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