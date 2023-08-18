В медленно уходящем под воду сельском поселении Бурятии объявили повышенную готовность





Жители пригородного Тарбагатайского района Бурятии накануне обратились к властям с мольбой о помощи. Несколько расположенных там дачных товариществ, включая ДНТ «Радуга», залило после недавних дождей.- Подполье полное воды. Туалеты и выгребные ямы – через край. Огороды затоплены, урожай потерян. Дороги в ужасном состоянии – только на машинах плывут, – рассказали люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».По их словам, просто так там не пройти – теперь только в болотниках.- Воду нам не подвозят. Вот в таких условиях выживаем. Всё внимание на Левобережье (). А мы что, не люди? У нас семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры. Сами с такой бедой не можем справиться. Помогите! Пусть на нас обратят внимание, – отметили тарбагатайцы.Как выяснилось, власти о проблеме знают.- К сожалению, это грунтовые воды. Откачка не спасёт, пока не упадёт уровень воды в Селенге, – пояснил глава района Владимир Смолин. – Мы это проходили в 2021 году.С 17 августа на территории поселения режим, где расположены ДНТ, ввели режим повышенной готовности. Подвоз воды пообещали организовать.