В Бурятии МЧС обеспечивает безопасное прохождение буддийского форума

С 17 по 19 августа в Улан-Удэ проходит I международный буддийский форум «Tpaдициoнный бyддизм: вызовы и современность» (0+). Главой Бурятии утверждён план обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения запланированных мероприятий в эти дни.
- В целях своевременного предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований пожарной безопасности, на прошлой неделе должностные лица государственного пожарного надзора посетили с профилактическими визитами Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ, Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ», задействованные в проведении форума. В ходе визитов было проведено информирование и консультирование должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В местах проживания гостей с должностными лицами гостиничных комплексов и отелей были проведены противопожарные инструктажи.
Для обеспечения безопасного прохождения мероприятий, на дежурство заступили инспекторы госпожнадзора, пожарные подразделения и специальная техника.