Пропавшая улан-удэнка нашлась в Новосибирской области

От женщины не было ни слуху ни духу с конца июня



40-летняя пропавшая жительница Улан-Удэ нашлась в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- Женщина сама вышла на связь с сотрудниками полиции и сообщила, что направляется домой из Новосибирской области, - отметили в министерстве внутренних дел.



Женщина пропала в конце июня. 26 числа она ушла от подруги в посёлке Восточный и исчезла, после чего была объявлена в розыск. Так что на связь она вышла почти спустя два месяца.



