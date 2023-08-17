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Пропавшая улан-удэнка нашлась в Новосибирской области

Пропавшая улан-удэнка нашлась в Новосибирской области
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От женщины не было ни слуху ни духу с конца июня

40-летняя пропавшая жительница Улан-Удэ нашлась в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Женщина сама вышла на связь с сотрудниками полиции и сообщила, что направляется домой из Новосибирской области, - отметили в министерстве внутренних дел.

Женщина пропала в конце июня. 26 числа она ушла от подруги в посёлке Восточный и исчезла, после чего была объявлена в розыск. Так что на связь она вышла почти спустя два месяца.

пропавшие без вести

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