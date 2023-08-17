От женщины не было ни слуху ни духу с конца июня
40-летняя пропавшая жительница Улан-Удэ нашлась в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Женщина сама вышла на связь с сотрудниками полиции и сообщила, что направляется домой из Новосибирской области, - отметили в министерстве внутренних дел.
Женщина пропала в конце июня. 26 числа она ушла от подруги в посёлке Восточный и исчезла, после чего была объявлена в розыск. Так что на связь она вышла почти спустя два месяца.
Пропавшая улан-удэнка нашлась в Новосибирской области
Общество, Фото:
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