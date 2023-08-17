Северобайкальск «украшают» ржавые автомобили





Жителей Северобайкальска беспокоят старые ржавые машины, выброшенные и валяющиеся вблизи жилых домов. Когда автохлам уберут, горожане поинтересовались через группу «Северобайкальск-инфо.24/7».- Хочу знать, кто отвечает за придомовую территорию по адресам Спортивная 5, Ленина 18. В частности, до каких пор эти экземпляры будут украшать наш город? – поинтересовался горожанин.В администрации города пообещали, что отдел муниципального контроля проведёт работу по выявлению собственников.- Если собственники не будут выявлены, то проведём вывоз автотранспортных средств с территории жилой застройки, - уточнили в администрации.