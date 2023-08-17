Жительница Бурятии через суд восстановила право на своё жильё

Возникла сложность с приватизированной квартирой



Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в суд с требованиями к администрации города Гусиноозерск о восстановлении жилищных прав.



В судебном заседании было установлено, что в 2003 году женщине и членам её семьи по ордеру предоставили жильё. Впоследствии многоквартирный жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу.



- При решении вопроса о включении женщины число жильцов дома, подлежащих расселению, оказалось, что занимаемая ею квартира находится в собственности другого человека на основании договора приватизации 1994 года. Поэтому в число расселяемых будет включён именно собственник квартиры, - сообщает пресс-служба Гусинозёрского городского суда.



Суд обязал администрацию Гусиноозёрска предоставить заявительнице и её семье благоустроенное жильё по договору социального найма, площадью не менее ранее занимаемого.

