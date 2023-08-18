На севере Бурятии появился новый пожарный автомобиль

Пожарные уже попробовали набрать воды из водоёма
12-ый Северобайкальский отряд государственной пожарной службы Бурятии получил новый пожарный автомобиль «УРАЛ», сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
Личный состав изучил инструкцию по эксплуатации, произвёл осмотр технического состояния. Также прошло занятие по забору воды с открытого водоисточника.
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Пожарные уже попробовали набрать воды из водоёма
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