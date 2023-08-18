18 августа

17 августа

Популярное

На севере Бурятии появился новый пожарный автомобиль

На севере Бурятии появился новый пожарный автомобиль
Общество,  Фото:Северобайкалье-инфо.24/7
Пожарные уже попробовали набрать воды из водоёма

12-ый Северобайкальский отряд государственной пожарной службы Бурятии получил новый пожарный автомобиль «УРАЛ», сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».

Личный состав изучил инструкцию по эксплуатации, произвёл осмотр технического состояния. Также прошло занятие по забору воды с открытого водоисточника.





пожарная безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МЧС Бурятии обеспечивают безопасное прохождение буддийского форума
МЧС Бурятии обеспечивают безопасное прохождение буддийского форума
Общество, 18.08.2023
Сотрудники ведомства следят за пожарной безопасностью 
На севере Бурятии появился новый пожарный автомобиль
На севере Бурятии появился новый пожарный автомобиль
Общество, 18.08.2023
Пожарные уже попробовали набрать воды из водоёма
Бурятия на три дня стала центром мирового буддизма
Бурятия на три дня стала центром мирового буддизма
Общество, 18.08.2023
В республике проходит уникальный форум, собравший верующих со всего мира
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 18.08.2023
В Улан-Удэ небольшой дождь
В Иркутской области женщине-инвалиду с трудом предоставили жильё
В Иркутской области женщине-инвалиду с трудом предоставили жильё
Общество, 17.08.2023
Несмотря на решение суд, районная администрация не спешила обеспечивать её жильём 
Учёные нашли редкие для Бурятии растения
Учёные нашли редкие для Бурятии растения
Общество, 17.08.2023
Чужеродные виды растений обнаружили во время экспедиции 
Жители Бурятии облюбовали спортплощадку за 2 млн
Жители Бурятии облюбовали спортплощадку за 2 млн
Общество, 17.08.2023
Она стала местом притяжения местных жителей  
В Прибайкальском нацпарке стали больше сдавать вторсырьё
В Прибайкальском нацпарке стали больше сдавать вторсырьё
Общество, 17.08.2023
Здесь запустили новую площадку для сбора раздельного мусора
В Бурятии пройдёт первый международный фестиваль кузнецов-дарханов
В Бурятии пройдёт первый международный фестиваль кузнецов-дарханов
Общество, 17.08.2023
Мероприятие пройдёт в посёлке Усть-Баргузин
В Улан-Удэ отремонтировали почти 200 колодцев
В Улан-Удэ отремонтировали почти 200 колодцев
Общество, 17.08.2023
Работы проводят по утверждённому плану 
Жителей Бурятии волнует, какие сезонные овощи самые полезные
Жителей Бурятии волнует, какие сезонные овощи самые полезные
Общество, 17.08.2023
Этот и другие вопросы люди завали в рамках работы горячей линии Роспотребнадзора 
Пропавшая улан-удэнка нашлась в Новосибирской области
Пропавшая улан-удэнка нашлась в Новосибирской области
Общество, 17.08.2023
От женщины не было ни слуху ни духу с конца июня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^