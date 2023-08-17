Бурдрам откроет новый театральный сезон двумя премьерами

Сезон откроется в сентябре



Бурятский драматический театр откроет новый 92 театральный сезон сразу двумя премьерами.



Первый спектакль «Эрбээхэй» (Бабочка) (возрастное ограничение 16+) расскажет о женщине Эдде, которая живёт воспоминаниями о своей молодости. Однако появление таинственного незнакомца может вмиг разрушить её выдуманный блестящий мир. Это спектакль о надежде на прощение. Приурочен к 55-летнему юбилею творческой карьеры народной артистки РФ Ларисы Егоровой.



Спектакль покажут 15 и 16 сентября.



Вторая премьера нового сезона «Yурэй хираан эндэ аалин-аалин» (А зори здесь тихие) (возрастное ограничение 12+) состоится 29 и 30 сентября.



Этот спектакль поставлен на основе пронзительной повести Бориса Васильева о девушках-зенитчицах, вступивших в бой с немецкими диверсантами, известна каждому со школьной скамьи. В спектакле Олега Юмова она будет также дополнена документальными историями фронтовичек из Бурятии.



