Сезон откроется в сентябре
Бурятский драматический театр откроет новый 92 театральный сезон сразу двумя премьерами.
Первый спектакль «Эрбээхэй» (Бабочка) (возрастное ограничение 16+) расскажет о женщине Эдде, которая живёт воспоминаниями о своей молодости. Однако появление таинственного незнакомца может вмиг разрушить её выдуманный блестящий мир. Это спектакль о надежде на прощение. Приурочен к 55-летнему юбилею творческой карьеры народной артистки РФ Ларисы Егоровой.
Спектакль покажут 15 и 16 сентября.
Вторая премьера нового сезона «Yурэй хираан эндэ аалин-аалин» (А зори здесь тихие) (возрастное ограничение 12+) состоится 29 и 30 сентября.
Этот спектакль поставлен на основе пронзительной повести Бориса Васильева о девушках-зенитчицах, вступивших в бой с немецкими диверсантами, известна каждому со школьной скамьи. В спектакле Олега Юмова она будет также дополнена документальными историями фронтовичек из Бурятии.
Бурдрам откроет новый театральный сезон двумя премьерами
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