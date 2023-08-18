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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 18 августа по республике облачно с прояснением, местами небольшие дожди, грозы, по северной половине до сильных. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14. Температура днём +18,+20.


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