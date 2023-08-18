В Улан-Удэ небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 18 августа по республике облачно с прояснением, местами небольшие дожди, грозы, по северной половине до сильных. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14. Температура днём +18,+20.
В Бурятии местами грозы
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Общество, 18.08.2023
В Улан-Удэ небольшой дождь
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