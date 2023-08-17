Бурятию ждут дождливые выходные

Жители республики почувствуют дыхание осени



Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Они будут дождевыми и прохладными. Возможны грозы, а порывы ветра достигнут 19 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 18 августа, по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, по северной половине до сильных. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +2,+7, днём +18,+23, местами +12,+17.



В субботу, 19 августа, облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, по трассе БАМ сильные дожди. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +2,+7, днём +18,+23, местами +12,+17.



В воскресенье, 20 августа, местами кратковременные дожди, по Северобайкальскому району до сильных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +2,+7, днём +17,+22, местами +12,+17.

