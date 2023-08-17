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В Бурятии бурёнки разбрасывают мусор и шастают по чужим огородам

В Бурятии бурёнки разбрасывают мусор и шастают по чужим огородам
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Сельчане просят принять меры в отношении нерадивых хозяев

Жители Тарбагатайского района Бурятии продолжают жаловаться на коров, которые находятся на самовыгуле. Бурёнки гуляют по улицам, разносят мусорные баки и пожирают овощи с чужих огородов.

«Вопрос адресован к нерадивым хозяевам. До каких пор коровы будут гулять по улице? Сил нет уже терпеть. Сегодня по Гагарина разворошили мусор. Мы что теперь должны стоять и караулить? Держите скот – пасите»,

«Что мне делать? Коровы весь огород истоптали и съели», - жалуются сельчане в группе «Тарбагатай-инфо».

Жильцам посоветовали обратиться в администрацию сельского поселения.

По правам, крупный и мелкий рогатый скот необходимо пасти на специально отведённых местах и под присмотром. Нарушение правил выпаса карается штрафом в размере от одной до пяти тысячи рублей.

коровы

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