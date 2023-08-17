В Бурятии бурёнки разбрасывают мусор и шастают по чужим огородам

Сельчане просят принять меры в отношении нерадивых хозяев



Жители Тарбагатайского района Бурятии продолжают жаловаться на коров, которые находятся на самовыгуле. Бурёнки гуляют по улицам, разносят мусорные баки и пожирают овощи с чужих огородов.



«Вопрос адресован к нерадивым хозяевам. До каких пор коровы будут гулять по улице? Сил нет уже терпеть. Сегодня по Гагарина разворошили мусор. Мы что теперь должны стоять и караулить? Держите скот – пасите»,



«Что мне делать? Коровы весь огород истоптали и съели», - жалуются сельчане в группе «Тарбагатай-инфо».



Жильцам посоветовали обратиться в администрацию сельского поселения.



По правам, крупный и мелкий рогатый скот необходимо пасти на специально отведённых местах и под присмотром. Нарушение правил выпаса карается штрафом в размере от одной до пяти тысячи рублей.



