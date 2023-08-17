Мероприятие состоится в парке имени Орешкова
В Улан-Удэ 18 августа состоится «Хоровод народных игр». Он начнётся в 16 часов в парке имени Орешкова.
Участников мероприятия ждут мастер-класс по бурятским традиционным играм шагай наадан (игра в кости), баргай талаан наадан (игра на удачу), бурятские шахматы шатар, русские шашки, эвенкийские народные забавы, настольные игры для детей и взрослых, гигантский твистер.
Старообрядцы из музея-усадьбы Исая Калашникова» (село Шаралдай Мухоршибирского района) покажут игровую программу «Забавы милой старины».
Также для гостей праздника выступят творческие коллективы города.
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В Улан-Удэ устроят хоровод народных игр
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