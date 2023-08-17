В Бурятия объявлено 53 предостережения по экспорту зерновых в Монголию

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Об этом сообщили в Россельхознадзоре



С начала 2023 года через границу РФ пункте пропуска «ЖДПП Наушки» отправлено 349 партий зерновых, предназначенной для экспорта в Монголию. Через Бурятию провезли овёс продовольственный и фуражный, ячмень, отруби пшеницы, соевые бобы, выданы соответствующие фитосанитарные сертификаты.



За этот период более 50 раз в образцах партий выявлялись карантинные вредные объекты (КВО), включённые в перечень карантинных для Монголии: горец вьюнковый, овсюг обыкновенный, гречиха татарская и др. Выявления КВО подтверждены экспертным заключением Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР».



Должностными лицами управления Россельхознадзора участникам ВЭД объявлено 53 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области карантина растений.



Выявленные в партиях зерновых семена сорных растений являются карантинными объектами для Монголии. При условии соответствия стандарту, для этих КВО отсутствует запрет для ввоза зерновой продукции в Монголию, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



