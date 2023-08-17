Жителей Бурятии волнует, какие сезонные овощи самые полезные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Этот и другие вопросы люди завали в рамках работы горячей линии Роспотребнадзора



С 31 июля по 11 августа управление Роспотребнадзора по Бурятии провело горячую линию на тему качества, безопасности и сроков годности плодоовощной продукции.



Специалисты консультировали жителей республики по вопросам действующего санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании и в сфере защиты прав потребителей при обороте плодоовощной продукции.



Всего специалисты ответили на 113 устных обращений на следующие темы: правила реализации плодоовощной продукции (25,7%); требования к качеству, безопасности и срокам годности плодоовощной продукции в соответствии с нормативными правовыми актами РФ (18,6%); контакты для обращения в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта, нарушения правил продажи (17,7%); необходимость маркировки плодоовощной продукции (14,2%); правильный выбор плодоовощной продукции (13,3%); правильное питание населения (количество и разнообразие потребляемой плодоовощной продукции) (9,7%); оформление претензий в адрес продавцов (0,9%).



Чаще всего жителей интересовали вопросы: «Какие сезонные овощи самые полезные?», «Куда обратиться, если купил гнилые овощи?», «Какие сведения должны быть указаны на маркировке овощей?», «Должны ли замороженные овощные смеси на развес сопровождаться маркировкой?», «Как выбрать спелый арбуз?», «Чем нормируется количество нитратов в арбузах и дынях?», «Должен ли продавец предоставлять книгу жалоб по требованию покупателя?».



Обращений, послуживших основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий, не поступало, отметили в пресс-службе.

