В Бурятии молодожёны отказались от цветов на свадьбу, чтобы помочь детям

Вместо букетов гостей попросили купить канцелярские принадлежности для школьников





Эту трогательную историю рассказали накануне в Минсоцзащиты Бурятии. Жители Прибайкальского района – Дмитрий и Белла – решили скрепить себя узами брака. На свадьбу они пригласили родных, близких и друзей. Торжество проходило прямо на берегу Байкала.Молодожёны совершили благородный поступок – прямо в пригласительных попросили гостей не дарить им цветы, а вместо этого купить канцелярские товары, чтобы потом передать ученикам образовательных учреждений района.- Жених – сын замечательного учителя английского языка Ирины Юрьевны Заиграевой, которая обучает наших воспитанников, – отметила директор Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ольга Ганицева. – Таким образом ребята решили поддержать в том числе и наше учреждение в преддверии 1 сентября.Красивые тетради, карандаши и линейки подарили ребятишкам множество радостных эмоций. Ну а самое большое впечатление на них произвёл глобус.