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В Улан-Удэ отремонтировали почти 200 колодцев

В Улан-Удэ отремонтировали почти 200 колодцев
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Работы проводят по утверждённому плану

Своевременный ремонт колодцев предотвращает излив воды и стоков на поверхность, провалы грунта и асфальта, попадание в колодцы поверхностных вод, сообщили в МУП «Водоканал».

В ходе ремонтных работ водопроводных и канализационных колодцев производится замена люков, плит перекрытия, установка новых железобетонных и доборных колец, а также замена запорной арматуры и пожарных гидрантов.

- Ежегодно мы уделяем пристальное внимание ремонту водопроводных и канализационных колодцев. Их целостное состояние – залог бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Без колодцев нормальное функционирование систем водоснабжения и водоотведения нашего города было бы невозможным. Также от исправности колодцев в нашем городе зависит безопасность транспорта и пешеходов, - сказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Все работы выполняются в рамках утверждённой производственной программы капитального ремонта предприятия на 2023 год. Уже отремонтировали почти 200 колодцев. 
Водоканал

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