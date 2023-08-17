На здании Бурдрама установили архитектурную подсветку

В тёмное время суток медиафасад будет светиться яркими красками



В Бурятском драматическом театре завершается реконструкция и капитальный ремонт. Теперь на здании театра появился медиафасад с архитектурной подсветкой по всему периметру.



С помощью современного светодиодного оборудования появится возможность не только украсить здание, но и транслировать рекламу, анонсировать предстоящие премьеры и текущие спектакли, сообщили в театре.



В тёмное время суток медиафасад будет светиться яркими красками, помогая зрителям найти дорогу к театру.



Основные работы по модернизации театра на сегодняшний день завершены. Заменены театральные кресла в зрительном зале, произведён ремонт кровли, обновлён санузел для маломобильных граждан, санузлы и душевые комнаты для персонала и артистов. Сегодня ещё ведутся работы по замене устаревшей аналоговой системы видеонаблюдения театра на современную систему, и в соответствии с дизайн-проектом проводится ремонт коридорного пространства 1 этажа.



Ремонт и обновление театра осуществляется в рамках национального проекта «Культура».

