Столицу Бурятии убирают более 160 коммунальщиков

Они начинают приводить город в порядок ещё до рассвета



Жителям бурятской столицы рассказали, кто каждый день наводит чистоту и порядок на улицах. Делать это начинают ещё до рассвета сотрудники комбината по благоустройству (КБУ). Коммунальщики приступают к уборке на закреплённых за ними участках с 4-5 часов утра, когда большинство улан-удэнцев ещё спят.



Уборщик территорий КБУ Константин Кондратьев рассказал, что его участок на Мокрова – от улицы Боевая до Жердева – находится недалеко от дома. Его протяжённость – почти два с половиной километра.



- Сначала я очищаю урны и аккуратно собираю мешки с мусором, которые потом забирают наши машины. Затем подметаю остановочные карманы, тротуары и прибордюрную часть дороги, – отметил Константин Кондратьев.



За день он проходит в среднем 20 тысяч шагов. Очищать территорию от мусора приходится несколько раз – работы добавляют нечистоплотные горожане.



- Где-то бумажку выбросят или окурок из машины. Урны тоже быстро наполняются. Вот почищу тут с утра, а после обеда нужно снова, – добавил Константин. – Некоторые говорят мне «спасибо». Кто-то здоровается. Это радует.



В общей сложности в КБУ работает 168 уборщиков территорий. Каждый из них делает большую работу, чтобы на улицах Улан-Удэ было чисто и опрятно.