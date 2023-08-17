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Столицу Бурятии убирают более 160 коммунальщиков

Столицу Бурятии убирают более 160 коммунальщиков
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Они начинают приводить город в порядок ещё до рассвета

Жителям бурятской столицы рассказали, кто каждый день наводит чистоту и порядок на улицах. Делать это начинают ещё до рассвета сотрудники комбината по благоустройству (КБУ). Коммунальщики приступают к уборке на закреплённых за ними участках с 4-5 часов утра, когда большинство улан-удэнцев ещё спят.

Уборщик территорий КБУ Константин Кондратьев рассказал, что его участок на Мокрова – от улицы Боевая до Жердева – находится недалеко от дома. Его протяжённость – почти два с половиной километра.

- Сначала я очищаю урны и аккуратно собираю мешки с мусором, которые потом забирают наши машины. Затем подметаю остановочные карманы, тротуары и прибордюрную часть дороги, – отметил Константин Кондратьев.

За день он проходит в среднем 20 тысяч шагов. Очищать территорию от мусора приходится несколько раз – работы добавляют нечистоплотные горожане.

- Где-то бумажку выбросят или окурок из машины. Урны тоже быстро наполняются. Вот почищу тут с утра, а после обеда нужно снова, – добавил Константин. – Некоторые говорят мне «спасибо». Кто-то здоровается. Это радует.

В общей сложности в КБУ работает 168 уборщиков территорий. Каждый из них делает большую работу, чтобы на улицах Улан-Удэ было чисто и опрятно. 
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