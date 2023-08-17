В Прибайкальском нацпарке стали больше сдавать вторсырьё

Здесь запустили новую площадку для сбора раздельного мусора



В Прибайкальском национальном парке к середине августа достигнуты показатели сбора перерабатываемых фракций за весь тёплый сезон 2022 года.



По данным участковых лесничеств (Листвянского и Островного) собрано более полутонны стекла, свыше 100 килограммов пластика, больше 150 килограммов металла.



Рост объёмов специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» связывают с тем, что в 2023 году была запущена в работу дополнительная площадка раздельного сбора отходов (РСО) в посёлке Листвянка на улице Гудина.



В 2023 году будут установлены ещё две дополнительные площадки РСО: на КПП «Буругер» острова Ольхон и на старте маршрута «Сухое озеро» вблизи посёлка Большое Голоустное. Свою работу площадки начнут в 2024 году. Таким образом, объёмы собираемого вторсырья ожидаемо будут расти.



