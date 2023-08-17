В улан-удэнских парках устраняют последствия ливня

Рабочие чистят дорожки и ливнёвки
Рабочие Дирекции по паркам устраняют последствия ливня, прошедшего 16 августа в Улан-Удэ. Рабочие очищают дорожки от грязи и луж, а ливневые канализации - от песка и мусора. Для этого также задействовали спецтехнику.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на столицу Бурятии обрушился ливень. Коммунальные службы тем же днём приступили к откачке луж
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Утром в мэрии сообщили, что откачали четыре тысячи кубометров дождевой воды. Всю ночь работали восемь вакуумных и одна вакуумно-подметальная машины
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Рабочие чистят дорожки и ливнёвки
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