Лесхоз на севере Бурятии заставили приобрести средства тушения

Его укомплектовали всем необходимым под контролем судебных приставов





На лесопожарной станции I типа в Муйском районе Бурятии не было средств предупреждения и тушения лесных возгораний. Это вскрылось при прокурорской проверке. Отсутствие необходимого инвентаря могло повлечь потерю контроля над стихией и распространением пожара на близлежащие населённые пунктыНадзорное ведомство через суд обязало местный лесхоз приобрести всё необходимое. Сотрудники Муйского районного отделения УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство и вручили лесникам требования об исполнении судебного решения.Благодаря принятым мерам станцию укомплектовали – для неё приобрели портативный тепловизор и комплекс мониторинга с беспилотным летательным аппаратом, рассказали в пресс-службе республиканского УФССП.