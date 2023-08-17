Лесхоз на севере Бурятии заставили приобрести средства тушения

Его укомплектовали всем необходимым под контролем судебных приставов
На лесопожарной станции I типа в Муйском районе Бурятии не было средств предупреждения и тушения лесных возгораний. Это вскрылось при прокурорской проверке. Отсутствие необходимого инвентаря могло повлечь потерю контроля над стихией и распространением пожара на близлежащие населённые пункты
Надзорное ведомство через суд обязало местный лесхоз приобрести всё необходимое. Сотрудники Муйского районного отделения УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство и вручили лесникам требования об исполнении судебного решения.
Благодаря принятым мерам станцию укомплектовали – для неё приобрели портативный тепловизор и комплекс мониторинга с беспилотным летательным аппаратом, рассказали в пресс-службе республиканского УФССП.
Его укомплектовали всем необходимым под контролем судебных приставов
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