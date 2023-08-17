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Жители Бурятии облюбовали спортплощадку за 2 млн

Жители Бурятии облюбовали спортплощадку за 2 млн
Общество,  Фото:https://t.me/tarbagatai_03
Она стала местом притяжения местных жителей

В конце июля в тарбагатайском посёлке Николаевский установили новую современную многофункциональную площадку для занятий спортом. Её возвели в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Площадка уже стала местом притяжения детворы, где они отдыхают и играют в разные игры. За строительство инфраструктуры жители Тарбагатайского района проголосовали ещё в прошлом году. Стоимость площадки составила почти два миллиона рублей, сообщили в администрации Тарбагатайского района.

Спортивная площадка включает в себя поле для игр в мяч, ограждение и трибуны с теневым навесом. Сооружение оборудовано специальным всепогодным травмобезопасным бесшовным покрытием из резиновой крошки, которое устойчиво к истиранию и сохраняет свои характеристики более 10 лет.

- Работа, связанная с благоустройством территорий, где можно с комфортом и пользой для здоровья провести время с семьёй или друзьями, является важной и приоритетной государственной задачей. Благодаря национальному проекту у молодёжи посёлка появилась дополнительная возможность заниматься командными видами спорта и проводить свое время в здоровой и комфортной среде, – отмечает глава района Владимир Смолин.

В следующем году в Тарбагатайском районе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется благоустроить четыре общественные территории: село Пестерево ул. Молодежная 1; село Большой Куналей ул. Ленина; посёлок Николаевский ул. Октябрьская; село Нижний Саянтуй ул. Калашникова.
национальный проект спорт Тарбагатайский район

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