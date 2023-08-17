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Юные футболисты Бурятии стали чемпионами «Битвы городов»

Юные футболисты Бурятии стали чемпионами «Битвы городов»
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Турнир проходил в Москве и собрал более 300 команд

Юные футболисты команды «Спартак» из Бурятии возвращаются с победой с международного турнира «Битва городов». Всего они заняли четыре призовых места.

Подняться на высшую ступень пьедестала удалось игрокам 2015 года рождения.

В шаге от золотых наград остановились команды 2012 и 2014 годов рождения. Они стали серебряными призёрами.

Ещё одним призовым для игроков «Спартака» 2013 годов рождения стал матч за бронзовую медаль.

- Международный турнир «Битва городов» - возможность для юных футболистов не только показать свою игру и проверить силы, прежде всего это получить удовольствие от самой игры, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Масштабный турнир проходил в Москве с 12 по 15 августа. В этом году участниками «Битвы игроков» стали более 300 команд из 90 городов России и стран ближнего зарубежья.

спорт футбол

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