Юные футболисты Бурятии стали чемпионами «Битвы городов»

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Турнир проходил в Москве и собрал более 300 команд



Юные футболисты команды «Спартак» из Бурятии возвращаются с победой с международного турнира «Битва городов». Всего они заняли четыре призовых места.



Подняться на высшую ступень пьедестала удалось игрокам 2015 года рождения.



В шаге от золотых наград остановились команды 2012 и 2014 годов рождения. Они стали серебряными призёрами.



Ещё одним призовым для игроков «Спартака» 2013 годов рождения стал матч за бронзовую медаль.



- Международный турнир «Битва городов» - возможность для юных футболистов не только показать свою игру и проверить силы, прежде всего это получить удовольствие от самой игры, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Масштабный турнир проходил в Москве с 12 по 15 августа. В этом году участниками «Битвы игроков» стали более 300 команд из 90 городов России и стран ближнего зарубежья.



