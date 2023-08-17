Турнир проходил в Москве и собрал более 300 команд
Юные футболисты команды «Спартак» из Бурятии возвращаются с победой с международного турнира «Битва городов». Всего они заняли четыре призовых места.
Подняться на высшую ступень пьедестала удалось игрокам 2015 года рождения.
В шаге от золотых наград остановились команды 2012 и 2014 годов рождения. Они стали серебряными призёрами.
Ещё одним призовым для игроков «Спартака» 2013 годов рождения стал матч за бронзовую медаль.
- Международный турнир «Битва городов» - возможность для юных футболистов не только показать свою игру и проверить силы, прежде всего это получить удовольствие от самой игры, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Масштабный турнир проходил в Москве с 12 по 15 августа. В этом году участниками «Битвы игроков» стали более 300 команд из 90 городов России и стран ближнего зарубежья.
Юные футболисты Бурятии стали чемпионами «Битвы городов»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его укомплектовали всем необходимым под контролем судебных приставов
Рабочие чистят дорожки и ливнёвки
Руководитель УФССП по Бурятии получил прокурорское представление
Турнир проходил в Москве и собрал более 300 команд
Электричество исчезло на четырёх десятках улиц и в восьми ДНТ
Необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники
В честь него на здании районной больницы установили мемориальную доску
Они отработали с воспитанниками спортивной школы несколько приёмов
Местных жителей призвали сохранять спокойствие
Он выступит в нейтральном статусе
Самые многочисленные иностранные делегации на форуме – из Индии, Китая, Монголии, Шри-Ланки, Непала
Ради них женщина полностью изменила поведение и образ жизни
Мужчине увеличили срок в колонии-поселении
Жёлтый цвет выбран неспроста
Вместо 100 жилых помещений власти приобрели 115