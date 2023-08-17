Необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники
На общевойсковых полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, острове Сахалин, Хабаровском крае, военнослужащие мотострелковых подразделений выполняют стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В на максимальную дальность.
- Гранатомётчики совершенствуют свои профессиональные навыки применения штатного вооружения. Они выполняют задачи по ведению визуальной разведки и определению расстояния до целей. Основной упор при проведении практических занятий сделан на поражение целей с первого выстрела на максимальной прицельной дальности стрельбы. При проведении занятий изучаются особенности ведения огня в различных условиях обстановки и погодных условиях, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Для военнослужащих гранатомётных расчётов учебно-боевая задача состоит в том, чтобы за установленное время развернуться, уложиться в норматив и изготовиться к стрельбе. По готовности необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники из своего укрытия.
Для качественного обучения расчётов РПГ-7В для военнослужащих провели теоретические и практические занятия по освоению приёмов стрельбы из противотанкового гранатомёта.
В Бурятии гранатомётчиков учат стрелять на максимальную дальность
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его укомплектовали всем необходимым под контролем судебных приставов
Рабочие чистят дорожки и ливнёвки
Руководитель УФССП по Бурятии получил прокурорское представление
Турнир проходил в Москве и собрал более 300 команд
Электричество исчезло на четырёх десятках улиц и в восьми ДНТ
Необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники
В честь него на здании районной больницы установили мемориальную доску
Они отработали с воспитанниками спортивной школы несколько приёмов
Местных жителей призвали сохранять спокойствие
Он выступит в нейтральном статусе
Самые многочисленные иностранные делегации на форуме – из Индии, Китая, Монголии, Шри-Ланки, Непала
Ради них женщина полностью изменила поведение и образ жизни
Мужчине увеличили срок в колонии-поселении
Жёлтый цвет выбран неспроста
Вместо 100 жилых помещений власти приобрели 115