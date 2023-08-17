В Бурятии гранатомётчиков учат стрелять на максимальную дальность

Необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники



На общевойсковых полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, острове Сахалин, Хабаровском крае, военнослужащие мотострелковых подразделений выполняют стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В на максимальную дальность.



- Гранатомётчики совершенствуют свои профессиональные навыки применения штатного вооружения. Они выполняют задачи по ведению визуальной разведки и определению расстояния до целей. Основной упор при проведении практических занятий сделан на поражение целей с первого выстрела на максимальной прицельной дальности стрельбы. При проведении занятий изучаются особенности ведения огня в различных условиях обстановки и погодных условиях, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Для военнослужащих гранатомётных расчётов учебно-боевая задача состоит в том, чтобы за установленное время развернуться, уложиться в норматив и изготовиться к стрельбе. По готовности необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники из своего укрытия.



Для качественного обучения расчётов РПГ-7В для военнослужащих провели теоретические и практические занятия по освоению приёмов стрельбы из противотанкового гранатомёта.

