Мастера из Шаолиньского храма дали в Улан-Удэ мастер-класс по ушу

Они отработали с воспитанниками спортивной школы несколько приёмов
Делегация из учебного центра ушу Шаолиньского храма, прибывшая на международный буддийский форум (0+) в Улан-Удэ, посетила спортивную школу № 18 «Золотой дракон». Гости из Китая показали и отработали с воспитанниками несколько приёмов ушу.
На мастер-классе с ребятами Чен Юнкай, тренер и лектор учебного центра ушу храма Шаолинь, рассказал, что именно Шаолинь считается родоначальником ушу, а их учебный центр занимается изучением и развитием этого вида боевых искусств. После занятия тренер отметил:
«Не только в России, но и в Европе хороший уровень мастерства. Но сравнивая с европейскими спортсменами, уровень подготовки воспитанников школы «Золотой дракон» гораздо выше».
Анна занимается в школе ушу «Золотой дракон» уже 14 лет и неоднократно участвовала в соревнованиях. Её выступление очень высоко оценил мастер боевых искусств из Китая.
- У нас получилось вживую окунуться в китайскую историю. Мы, конечно, наблюдаем за китайскими спортсменами, учимся у них. Но именно живое общение, объяснение элементов, этой внутренней стилистики очень помогает, очень мотивирует. Все ребята заряжены. Будем дальше стараться учиться, - поделилась Анна.
Заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, заслуженный наставник российского союза боевых искусств Игорь Марковец подчеркнул:
- Для ребятишек крайне важно и здорово, когда мастер, главный тренер сборной Шаолиньских монахов говорит им, что они выступают очень хорошо. Эта высокая оценка стимулирует и поддерживает их. Мы горды и счастливы от того, что можем показать своё мастерство. Надеемся, что это будет ещё одним шагом к дальнейшему развитию ушу в Республике Бурятия и к дальнейшему международному сотрудничеству.
Официальная делегация Храма Шаолинь из города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань (КНР), прибыла накануне для участия в I Международном буддийском форуме. Делегацию возглавил Чен Юнкай - главный тренер тренировочного центра ушу Храма Шаолинь, а также преподаватель и тренер центра Хоу Янлу и Сунь Юфен.
Мастера из Шаолиньского храма дали в Улан-Удэ мастер-класс по ушу
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