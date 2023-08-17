Он выступит в нейтральном статусе
Бурятский борец Евгений Жербаев получил допуск на чемпионат мира по борьбе-2023, который пройдёт в столице Сербии.
- Жербаев будет участвовать в качестве нейтрального спортсмена, - сообщил паблик «Борцы Бурятии».
Болельщики вовсю оставляют пожелания Евгению: «Победы!», «Удачи!», «200% подготовки!».
Чемпионат мира по борьбе пройдёт с 16 по 24 сентября в Белграде. Соревноваться будут как мужчины (по вольной и греко-римской борьбе), так и женщины. Борцы получат шанс завоевать 90 квот на летние Олимпийские игры 2024 года.
- Ненад Лалович (президент Объединённого мира борьбы) на нашей стороне. Россия – одна из главных борцовских держав, без нас на мировой арене попросту неинтересно. Что касается допуска на Олимпийские игры, скажу так: если нас пускают на чемпионат мира, это хороший знак. Ведь на этом чемпионате будут разыгрываться квоты на Олимпиаду, - цитирует главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова издание «Это Кавказ».
В 2021 году Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходил в Норвегии. Медаль по вольной борьбе мирового значения Бурятия ждала 14 лет.
2023 год начался для Евгения благоприятно. Он взял серебро клубного Кубка мира по вольной борьбе, завоевал золотую медаль на престижном международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина – 2023», а в июне подтвердил статус сильнейшего в стране, став чемпионом страны.
Бурятский борец Евгений Жербаев отправится на чемпионат мира
Общество, Фото:
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