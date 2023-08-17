Местных жителей призвали сохранять спокойствие
В Тункинском районе Бурятии размыло дорогу, ведущую из села Торы в улус Далахай. Произошло это прямо перед мостом через реку. Вода хлынула на дорогу и по ней потекли бурные потоки.
Видео с места прислали в группу «Тунка-инфо.24/7» жители района. «В МЧС звонили, когда вода пошла, а они там ни о чём сидят», – сообщили сельчане.
В районной администрации людей призвали сохранять спокойствие, поскольку вода идёт на убыль. На этом участке накануне побывали глава муниципального образования, специалист отдела ГО и ЧС, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Тункинскому району и руководитель 10-го Тункинского отряда ГПС.
- Ситуация под контролем. Ведётся постоянный мониторинг, – подчеркнули в райадминистраций.
Там добавили, что в Далахай для оценки ущерба отправится специальная комиссия. Средства на ликвидацию последствий стихии направят из дорожного фонда.
В приграничном районе Бурятии после сильного дождя смыло дорогу
Общество, Фото:
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