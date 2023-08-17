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В Бурятии увековечили память заслуженного врача РБ

В Бурятии увековечили память заслуженного врача РБ
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
В честь него на здании районной больницы установили мемориальную доску

В Кабанском районе Бурятии появилась памятная табличка, посвящённая заслуженному врачу Бурятии, дерматовенерологу Вячеславу Ламажаповичу Бадмаеву. Он скончался в декабре 2021-го на 76 году жизни. Мемориальную доску установили на здании Селенгинской районной больницы, которой известный врач преданно служил несколько десятков лет.

Вячеслав Ламажапович родился 10 августа 1946-го. После окончания Читинского мединститута в 1971 году по распределению уехал в Селенгинск. Его на полставки взяли  дерматологом и на одну ставку – преподавателем в медучилище.

В 1974 году Бадмаев начал работать по специальности на полную ставку. В 1975-ом стал главным специалистом района и трудился на этой должности 30 лет. Потом ещё в течение десяти совмещал её с работой заведующим отделением переливания крови. Десять лет был профпатологом. С 1971-го по 2018-ый преподавал дерматологию в Байкальском медколледже. Шесть лет возглавлял партийную организацию больницы.

В 1996-ом Вячеславу Бадмаеву присвоили звание заслуженного врача Бурятии. За годы работы в медицине его наградили почётными грамотами Народного Хурала, профсоюза РБ, министерства здравоохранения России и медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии», рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
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