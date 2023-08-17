В Улан-Удэ осуждённые будут шить одежду для росгвардейцев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вопрос решили во время переговоров



Улан-удэнскую исправительную колонию №7 посетил заместитель начальника по тылу управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Бурятии Виталий Хромых.



Его ознакомили с каталогом продукции и образцами изделий швейного производства. Также он посетил производственные участки учреждения.



Стороны обсудили вопросы пошива форменной одежды для сотрудников Росгвардии и договорились о направлении запросов на приобретение вещевого имущества, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





