Вопрос решили во время переговоров
Улан-удэнскую исправительную колонию №7 посетил заместитель начальника по тылу управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Бурятии Виталий Хромых.
Его ознакомили с каталогом продукции и образцами изделий швейного производства. Также он посетил производственные участки учреждения.
Стороны обсудили вопросы пошива форменной одежды для сотрудников Росгвардии и договорились о направлении запросов на приобретение вещевого имущества, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые будут шить одежду для росгвардейцев
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Вопрос решили во время переговоров
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