Вместо 100 жилых помещений власти приобрели 115
В управлении капитального строительства Бурятии заявили, что в республике перевыполнили годовой план по приобретению квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023-ем власти должны были выкупить 100 жилых помещений, а фактически получилось 115.
Всего на эти цели из федерального бюджета выделили 270 миллионов рублей. Их направили в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».
Большинство этих квартир – 43 – находятся в Улан-Удэ, 13 – в Гусиноозёрске, по 9 – в Кяхтинском и Кабанском районах, 8 – в Закаменском, по 6 – в Джидинском и Баргузинском, по 4 – в Заиграевском и Северобайкальске, 3 – в Бичурском, по 2 – в Иволгинском, Мухоршибирском и Прибайкальском и по одной – в Тарбагатайском, Курумканском, Муйском и в Северо-Байкальском.
Муниципальные образования уже приступили к заселению сирот. В 2024 году Бурятия получит на покупку 96 квартир такую же сумму. По словам начальника УКС Анатолия Урбанова, сейчас сотрудники управления готовят необходимую документацию для проведения торгов. Их объявят на сайте госзакупок.
В Бурятии перевыполнили план по покупке квартир для сирот
Общество, Фото:
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