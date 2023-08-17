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В столице Бурятии вновь прибавилась Уда

В столице Бурятии вновь прибавилась Уда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А уровень Селенги за сутки никак не изменился

В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в столице республики. По данным на 17 августа, за последние сутки уровень Селенги в городе не изменился – он по-прежнему составляет 244 сантиметра. Уда прибавилась на 2 сантиметра – до 194.

Главный приток Байкала в Улан-Удэ сейчас выше поймы на 14 сантиметров, в Усть-Кяхте – на 13, в посёлке Новоселенгинск – на 85, а в Кабанске – на 79.

Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе вышла на пойму на 1 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 31 см, на реке Джида в закаменском селе Хамней – 106, на станции «Джида», – 11, а на реке Цакирка в улусе Санага – на 56.
реки Селенга Уда

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