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В Бурятии через суд решили вопрос транспортировки пациента на гемодиализ

В Бурятии через суд решили вопрос транспортировки пациента на гемодиализ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчанину нужно трижды в неделю ездить в Улан-Удэ из Бичуры

Прокуратура Бичурского района Бурятии защитила права мужчины, нуждающегося в гемодиализе, на транспортировку к месту проведения медицинской процедуры.

Мужчина страдает хронической почечной недостаточностью, в связи с чем вынужден трижды в неделю проходить процедуру гемодиализа в Улан-Удэ. Он обратился в прокуратуру, чтобы решить вопрос транспортировки.

- Прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании районной больницы и министерства здравоохранения республики обеспечить транспортировку заявителя от места жительства в селе Бичура до лечебного учреждения в Улан-Удэ. Бичурский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Решение пока не вступило в законную силу.
прокуратура гемодиализ

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