У него осталось двое детей
В четверг, 17 августа, в Заиграевском районе Бурятии проводят в последний путь 42-летнего Владимира Мясникова, который погиб 6 августа во время спецоперации на Украине. Через два дня, 8-го числа, ему бы исполнилось 43 года.
С бойцом простятся в Заиграево, сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7».
Владимир родился 8 августа 1980 года. После окончания Заиграевской средней школы поступил в Новобрянский техникум. В 1999-ом ушёл в армию. Принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Являлся ветераном боевых действий.
Вернувшись со службы, работал водителем в районном управлении образования. С 2013 года трудился на РЖД. В июле 2022-го заключил контракт и отправился на спецоперацию. На СВО наш земляк был пулемётчиком.
В феврале 2023-го Мясникова наградили знаком отличия «Георгиевский крест 4 степени». В июне военнослужащий вернулся в зону СВО после отпуска.
У погибшего остались мать, дочка и несовершеннолетний сын.
42-летний ветеран боевых действий из Бурятии погиб на СВО
Общество, Фото:
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