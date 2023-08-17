В Бурятии сельчане жалуются на бегающих по улицам коней

Они потребовали от властей навести в райцентре порядок
Жители еравнинского села Сосново-Озёрское поинтересовались, когда в центре населённого пункта «будет порядок». Этот вопрос люди адресовали местным властям в группе «Еравна-инфо.24/7».
- Занялись ремонтом площадки возле гостиницы. Затрачены немалые деньги, а скот как ходил, так и ходит, гадит по улицам. Кони бегают по деревне. Можно навести порядок? Ведь это райцентр, – возмутились еравнинцы.
Глава сельского поселения «Сосново-Озёрское» Этигел Дондоков на это пояснил, что всё зависит от владельцев сельхозживотных.
- За пределами села есть места для выпаса скота. Многие хозяева отгоняют его туда, но некоторые безответственные люди оставляют в селе, – подчеркнул он.
Скотину, которая бродит по улицам без присмотра, пообещали отлавливать, идентифицировать и после проводить с хозяевами профилактические беседы. На днях жительница Мухоршибири пожаловалась на коров, свободно разгуливающих по населённому пункту и роющихся в контейнерах для отходов. Фото с бурёнками, оккупировавшими баки на улице Медиков, она прислала в группу «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В сельской администрации напомнили: все сельхозживотные должны пастись под контролем владельцев и в специально отведённых для этого местах. Нарушителям грозят штрафы – согласно статье 47 республиканского закона об административных правонарушениях. Их размер колеблется от одной до пяти тысяч рублей.
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Общество, Фото:
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