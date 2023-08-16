26 учителей Бурятии наградят денежными премиями

Их поощрят за успехи и достижения в педагогической деятельности



В Бурятии объявлены имена 26 учителей, которые получат премию за достижения в педагогической деятельности.



- Из них 12 учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей. Ещё 14 учителей получат республиканскую премию в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в минобрнауки Бурятии.



Среди победителей премии – учителя из Улан-Удэ и районов республики, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.



Список педагогов, которые получат премии за достижения в педагогической деятельности из федерального бюджета в размере 200 тысяч:



1. Татьяна Цыренова, учитель русского языка и литературы средней школы № 32 города Улан-Удэ

2. Наталья Оскорбина, учитель технологии Сотниковской средней общеобразовательной школы

3. Ирина Баяртуева, учитель бурятского языка средней школы № 50, Улан-Удэ

4. Татьяна Санжиева, учитель химии и биологии Петропавловской средней школы № 1

5. Лариса Лобанкова, учитель английского и немецкого языков Багдаринской средней школы

6. Цырендыжит Аюрова, учитель истории и обществознания Сосново-Озёрской средней школы № 2

7. Наталья Ли-Ю-Кун, учитель информатики Российской гимназии № 59, Улан-Удэ

8. Евгений Некипелов, учитель физической культуры Мало-Куналейской средней школы

9. Ольга Балтатарова, учитель русского языка и литературы Республиканской Мариинской школы-интерната

10. Олеся Худяева, учитель истории и обществознания Саган-Нурской средней школы

11. Светлана Жаркова, учитель математики средней школы № 49, Улан-Удэ.

12. Зинаида Буралова, учитель русского языка и литературы Сотниковской средней школы.



Также 14 учителей получат республиканскую премию в размере 50 тысяч:



1. Георгий Аносов, учитель технологии и физики Турунтаевской средней школы № 1

2. Елена Шустова, учитель физической культуры специальной (коррекционной) школы-интерната № 62 III-IV вида

3. Цырендолгор Бадмацыренова, учитель бурятского языка и литературы Республиканского Бурятского национального лицея-интерната № 1

4. Людмила Карпова, учитель технологии, изобразительного искусства, музыки Витимской средней школы

5. Софья Васильева, учитель русского языка и литературы гимназии № 14, Улан-Удэ

6. Валентина Очирова, учитель начальных классов Барагханской средней школы

7. Лхама Цыренова, учитель бурятского языка и литературы Бурятской гимназии № 29, Улан-Удэ

8. Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы № 56

9. Арюна Абидуева, учитель английского языка средней школы № 1 Гусиноозёрска.

10. Наталья Агапитова, учитель биологии Кяхтинской средней школы № 4

11. Екатерина Михальченко, учитель начальных классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 3

12. Оксана Добрынина, учитель физики, астрономии, изобразительного искусства Таловской средней школы

13. Соелма Гармаева, учитель географии Республиканского Бурятского национального лицея-интерната № 1

14. Оксана Трунёва, учитель начальных классов лицея № 6.

