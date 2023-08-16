26 учителей Бурятии наградят денежными премиями

Их поощрят за успехи и достижения в педагогической деятельности
В Бурятии объявлены имена 26 учителей, которые получат премию за достижения в педагогической деятельности.
- Из них 12 учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей. Ещё 14 учителей получат республиканскую премию в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в минобрнауки Бурятии.
Среди победителей премии – учителя из Улан-Удэ и районов республики, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Список педагогов, которые получат премии за достижения в педагогической деятельности из федерального бюджета в размере 200 тысяч:
1. Татьяна Цыренова, учитель русского языка и литературы средней школы № 32 города Улан-Удэ
2. Наталья Оскорбина, учитель технологии Сотниковской средней общеобразовательной школы
3. Ирина Баяртуева, учитель бурятского языка средней школы № 50, Улан-Удэ
4. Татьяна Санжиева, учитель химии и биологии Петропавловской средней школы № 1
5. Лариса Лобанкова, учитель английского и немецкого языков Багдаринской средней школы
6. Цырендыжит Аюрова, учитель истории и обществознания Сосново-Озёрской средней школы № 2
7. Наталья Ли-Ю-Кун, учитель информатики Российской гимназии № 59, Улан-Удэ
8. Евгений Некипелов, учитель физической культуры Мало-Куналейской средней школы
9. Ольга Балтатарова, учитель русского языка и литературы Республиканской Мариинской школы-интерната
10. Олеся Худяева, учитель истории и обществознания Саган-Нурской средней школы
11. Светлана Жаркова, учитель математики средней школы № 49, Улан-Удэ.
12. Зинаида Буралова, учитель русского языка и литературы Сотниковской средней школы.
Также 14 учителей получат республиканскую премию в размере 50 тысяч:
1. Георгий Аносов, учитель технологии и физики Турунтаевской средней школы № 1
2. Елена Шустова, учитель физической культуры специальной (коррекционной) школы-интерната № 62 III-IV вида
3. Цырендолгор Бадмацыренова, учитель бурятского языка и литературы Республиканского Бурятского национального лицея-интерната № 1
4. Людмила Карпова, учитель технологии, изобразительного искусства, музыки Витимской средней школы
5. Софья Васильева, учитель русского языка и литературы гимназии № 14, Улан-Удэ
6. Валентина Очирова, учитель начальных классов Барагханской средней школы
7. Лхама Цыренова, учитель бурятского языка и литературы Бурятской гимназии № 29, Улан-Удэ
8. Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы № 56
9. Арюна Абидуева, учитель английского языка средней школы № 1 Гусиноозёрска.
10. Наталья Агапитова, учитель биологии Кяхтинской средней школы № 4
11. Екатерина Михальченко, учитель начальных классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 3
12. Оксана Добрынина, учитель физики, астрономии, изобразительного искусства Таловской средней школы
13. Соелма Гармаева, учитель географии Республиканского Бурятского национального лицея-интерната № 1
14. Оксана Трунёва, учитель начальных классов лицея № 6.
26 учителей Бурятии наградят денежными премиями
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