В Улан-Удэ после сильного ливня начали осушать лужи

На затопленные городские улицы уже устремились ваккумки
Днём 16 августа столицу Бурятии накрыл ливень. Сотрудники комбината по благоустройству уже приступили к ликвидации последствий осадков. На улицы, где образовались большие лужи, направили технику и при необходимости пообещали привлечь дополнительную.
Ваккумные машины сейчас работают на улицах Сенчихина, Юного Коммунара и Боевая. В КБУ отметили: ливневые канализации не сразу справляются с обильными потоками воды – для их отвода требуется некоторое время.
Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Специалисты принимают заявки от жителей по телефонам 379-646 и 380-838 и оперативно направляют на место машины для откачки воды.
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