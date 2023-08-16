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В Улан-Удэ после сильного ливня начали осушать лужи

В Улан-Удэ после сильного ливня начали осушать лужи
Общество,  Фото:КГХ
На затопленные городские улицы уже устремились ваккумки

Днём 16 августа столицу Бурятии накрыл ливень. Сотрудники комбината по благоустройству уже приступили к ликвидации последствий осадков. На улицы, где образовались большие лужи, направили технику и при необходимости пообещали привлечь дополнительную.

Ваккумные машины сейчас работают на улицах Сенчихина, Юного Коммунара и Боевая. В КБУ отметили: ливневые канализации не сразу справляются с обильными потоками воды – для их отвода требуется некоторое время.

Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Специалисты принимают заявки от жителей по телефонам 379-646 и 380-838 и оперативно направляют на место машины для откачки воды.
лужи дороги дожди

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