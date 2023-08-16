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Клещи в Бурятии радуются своей любимой погоде

Клещи в Бурятии радуются своей любимой погоде
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они стали ещё активнее кусать жителей республики

Пострадавших от клещей в Бурятии стало ещё больше. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 16 августа, они покусали уже 3378 человек (неделей ранее было 3319). Нападения паразитов зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах.

У насекомых, атаковавших жителей республики, находят инфекции – энцефалит обнаружили у 2%, а 26% оказались заражены боррелиозом. По словам главы Роспотребнадзора по Бурятии Сергея Ханхареева, клещей с приближением осени меньше не становится.
 
- Сейчас установилась тёплая, нежаркая и влажная погода. Именно такую любят клещи. Их активность продолжается. Об этом говорят и данные прошлой недели – обращения, связанные с укусами, поступили ещё от 59 человек, – рассказал руководитель ведомства.

Паразиты присасываются к людям в лесах, парках и даже в населённых пунктах, в том числе – на приусадебных участках. Чтобы избежать «знакомства» с ними, достаточно соблюдать меры профилактики – собираясь на природу, надевайте светлую одежду с длинным рукавом и головной убор, а штаны заправляйте в носки. Каждые 15 минут проводите само- и взаимоосмотры, используйте специальные репелленты, не заносите домой лесные цветы и другие растения.

В лесу стоит держаться середины дороги. Избегайте зарослей и высокой травы, а ещё не присаживайтесь на неё без подстилки – как и на поваленные деревья, лапник и поленья.

Если нападения избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.

Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).
клещи Роспотребнадзор

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