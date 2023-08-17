В Бурятии сирота получила квартиру

Девушке торжественно вручили ключи
В мухоршибирском посёлке Саган-Нур жительнице Бурятии, оставшейся без попечения родителей, вручили ключи от квартиры.
Торжественная церемония вручения ключей от квартиры состоялась 8 августа в здании администрации МО СП «Саган-Нурское».
- Теперь, вместе с благоустроенным жильём, у девушки появилась весомая база для жизни, новые возможности для работы и создания семьи, - сообщили в администрация МО «Мухоршибирский район».
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