В Бурятии сирота получила квартиру

Девушке торжественно вручили ключи



В мухоршибирском посёлке Саган-Нур жительнице Бурятии, оставшейся без попечения родителей, вручили ключи от квартиры.



Торжественная церемония вручения ключей от квартиры состоялась 8 августа в здании администрации МО СП «Саган-Нурское».



- Теперь, вместе с благоустроенным жильём, у девушки появилась весомая база для жизни, новые возможности для работы и создания семьи, - сообщили в администрация МО «Мухоршибирский район».



