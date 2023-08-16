В Улан-Удэ к бюсту Героя Советского Союза Сергея Орешкова возложили цветы







В августе 1942 года Сергей Орешков был призван в Красную Армию с паровозоремонтного завода, где работал слесарем. Спустя год, 16 августа, в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант Орешков в критическую минуту, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни Сергей Орешков обеспечил выполнение боевой задачи.



Имя Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова увековечено в Улан-Удэ в названии парка и микрорайона.



Сегодня в Улан-Удэ прошла патриотическая акция, посвящённая 80-летию со дня подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова.Цветы к бюсту Сергея Орешкова возложили работники ЛВРЗ, ветераны и юнармейцы.Участникам акции раздали памятные закладки для книг, которые подготовили муниципальные библиотеки.