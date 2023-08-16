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В Улан-Удэ к бюсту Героя Советского Союза Сергея Орешкова возложили цветы

В Улан-Удэ к бюсту Героя Советского Союза Сергея Орешкова возложили цветы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Прошло 80 лет со дня его подвига

Сегодня в Улан-Удэ прошла патриотическая акция, посвящённая 80-летию со дня подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова.

Цветы к бюсту Сергея Орешкова возложили работники ЛВРЗ, ветераны и юнармейцы.

Участникам акции раздали памятные закладки для книг, которые подготовили муниципальные библиотеки.

 
В августе 1942 года Сергей Орешков был призван в Красную Армию с паровозоремонтного завода, где работал слесарем. Спустя год, 16 августа, в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант Орешков в критическую минуту, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни Сергей Орешков обеспечил выполнение боевой задачи.

Имя Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова увековечено в Улан-Удэ в названии парка и микрорайона.
Великая Отечественная

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