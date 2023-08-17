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В Бурятии сегодня пасмурно и дождливо

В Бурятии сегодня пасмурно и дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Окинском районе ожидается мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике пасмурная дождливая погода. Днём по северной половине местами сильные ливни, грозы. В Окинском районе мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +12,+18.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный до 18 м/с. Температура днём +15,+17.
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