В Окинском районе ожидается мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике пасмурная дождливая погода. Днём по северной половине местами сильные ливни, грозы. В Окинском районе мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +12,+18.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный до 18 м/с. Температура днём +15,+17.
В Бурятии сегодня пасмурно и дождливо
Общество, Фото:
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