17 августа

16 августа

Популярное

Осуждённые сошью форму для сотрудников «Бурприроды»

Осуждённые сошью форму для сотрудников «Бурприроды»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Организации заключили договор

Улан-удэнскую исправительную колонию посетил врио директора БУ «Бурприрода» Баир Бадлуев.

Ему предоставили каталог продукции, выпускаемый швейным производством, показали производственные участки. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в части пошива демисезонных и летних рабочих костюмов для нужд бюджетного учреждения.

- По итогам встречи достигнута договорённость о предоставлении технического задания по швейным изделиям, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Договор позволит обеспечить дополнительную загрузку трикотажного участка швейного цеха и обеспечит работой восемь осуждённых. Это позволит им погасить выплаты по исполнительным листам.
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии люди боятся за свою жизнь из-за колодцев
В селе Бурятии люди боятся за свою жизнь из-за колодцев
Общество, 17.08.2023
Они рискуют свалиться туда в любой момент
В Бурятии сегодня пасмурно и дождливо
В Бурятии сегодня пасмурно и дождливо
Общество, 17.08.2023
В Окинском районе ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
Общество, 16.08.2023
Колонию посетил священнослужитель
В Бурятии многодетным семьям выдают жилищные сертификаты
В Бурятии многодетным семьям выдают жилищные сертификаты
Общество, 16.08.2023
В бюджете на эти цели предусмотрено 248,5 млн рублей
26 учителей Бурятии наградят денежными премиями
26 учителей Бурятии наградят денежными премиями
Общество, 16.08.2023
Их поощрят за успехи и достижения в педагогической деятельности
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 16.08.2023
В Селенгинске будут проводить ремонтные работы  
В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова
В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова
Общество, 16.08.2023
Посетители увидят «Осень впечатлений»
В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
В Иркутской области медика оштрафовали за получение взятки
Общество, 16.08.2023
Он за деньги предлагал продлить больничный
В Бурятии водителей призвали не пить за рулём
В Бурятии водителей призвали не пить за рулём
Общество, 16.08.2023
С начала года с республике задержали пять тысяч нетрезвых водителей 
Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор
Жителя Бурятии наказали за выброшенный в лесу мусор
Общество, 16.08.2023
Он дважды оставил после себя бытовые отходы
В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха
В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха
Общество, 16.08.2023
«Одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку», - отмечают госинспекторы 
В Улан-Удэ презентуют арт-объект «Комната в городе»
В Улан-Удэ презентуют арт-объект «Комната в городе»
Общество, 16.08.2023
Открытие состоится 18 августа у фонтана в Шахматном сквере на Гостиных рядах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^