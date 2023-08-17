Осуждённые сошью форму для сотрудников «Бурприроды»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Организации заключили договор



Улан-удэнскую исправительную колонию посетил врио директора БУ «Бурприрода» Баир Бадлуев.



Ему предоставили каталог продукции, выпускаемый швейным производством, показали производственные участки. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в части пошива демисезонных и летних рабочих костюмов для нужд бюджетного учреждения.



- По итогам встречи достигнута договорённость о предоставлении технического задания по швейным изделиям, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Договор позволит обеспечить дополнительную загрузку трикотажного участка швейного цеха и обеспечит работой восемь осуждённых. Это позволит им погасить выплаты по исполнительным листам.

