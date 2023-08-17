Организации заключили договор
Улан-удэнскую исправительную колонию посетил врио директора БУ «Бурприрода» Баир Бадлуев.
Ему предоставили каталог продукции, выпускаемый швейным производством, показали производственные участки. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в части пошива демисезонных и летних рабочих костюмов для нужд бюджетного учреждения.
- По итогам встречи достигнута договорённость о предоставлении технического задания по швейным изделиям, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Договор позволит обеспечить дополнительную загрузку трикотажного участка швейного цеха и обеспечит работой восемь осуждённых. Это позволит им погасить выплаты по исполнительным листам.
Осуждённые сошью форму для сотрудников «Бурприроды»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 17.08.2023
Они рискуют свалиться туда в любой момент
Общество, 17.08.2023
В Окинском районе ожидается мокрый снег
Колонию посетил священнослужитель
В бюджете на эти цели предусмотрено 248,5 млн рублей
В регионе готовятся к эпидсезону
Их поощрят за успехи и достижения в педагогической деятельности
В деле разбиралась прокуратура
В Селенгинске будут проводить ремонтные работы
Посетители увидят «Осень впечатлений»
Он за деньги предлагал продлить больничный
С начала года с республике задержали пять тысяч нетрезвых водителей
Он дважды оставил после себя бытовые отходы
«Одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку», - отмечают госинспекторы
Рост составил более 16%
Открытие состоится 18 августа у фонтана в Шахматном сквере на Гостиных рядах