Спортсмен из Бурятии выиграл две медали Летних Игр паралимпийцев

Общество, Фото: предоставлено минспорта РБ

Он завоевал серебро и бронзу



Спортсмен из Бурятии Баясхалан Будаев выиграл две медали Летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые прошли в Чебоксарах.



В забеге на дистанции 1500 метров Баясхалан завоевал серебряную медаль. А на дистанции 400 метров показал третий результат.



В Чебоксарах прошли соревнования по лёгкой атлетике в рамках Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревновались 333 легкоатлета из 41 региона страны, а также Беларуси.



Всего же Летние Игры Паралимпийцев пройдут в 14 регионах России. В них примут участие около 4500 человек по 22 видам спорта.

