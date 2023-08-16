Он завоевал серебро и бронзу
Спортсмен из Бурятии Баясхалан Будаев выиграл две медали Летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые прошли в Чебоксарах.
В забеге на дистанции 1500 метров Баясхалан завоевал серебряную медаль. А на дистанции 400 метров показал третий результат.
В Чебоксарах прошли соревнования по лёгкой атлетике в рамках Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревновались 333 легкоатлета из 41 региона страны, а также Беларуси.
Всего же Летние Игры Паралимпийцев пройдут в 14 регионах России. В них примут участие около 4500 человек по 22 видам спорта.
Спортсмен из Бурятии выиграл две медали Летних Игр паралимпийцев
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