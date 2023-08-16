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В Бурятии ушедшие за грибами сельчане заплутали в опасном месте

В Бурятии ушедшие за грибами сельчане заплутали в опасном месте
Общество,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Местный охотник рассказал, что там блуждают даже опытные лесники

В воскресенье, 13 августа,  двое жителей Баунтовского района Бурятии – мужчина и подросток – отправились за грибами и не вернулись. Изначально их искали сотрудники МВД. Вскоре к полицейским присоединились спасатели и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ориентировку на пропавших распространили в соцсетях.
 
В итоге сельчане выбрались из леса сами. С ними всё в порядке.

В «ЛизаАлерт» тем временем рассказали, как искали пропавших баунтовцев. Заявка от близких поступила в отряд днём 14-го числа.
 
Волонтёры позвонили родственникам грибников и узнали, что те пропали ещё накануне. К тому же выяснилось, что у мужчины из-за болезни могло ухудшиться самочувствие, а лекарства он с собой не взял.
 
- То есть одну ночь они провели в опасной среде и совершенно неизвестно в каком они состоянии, – отметили добровольцы.
 
Первым делом ребята связались с сотрудниками МВД, которые к тому моменту ещё не обнаружили следы сборщиков дикоросов. Тогда в «ЛизаАлерт» объявили сбор добровольцев, чтобы прочесать лес.
 
- Вышедшая поисковая группа из 11 человек совместно с полицией обследовала территорию вдоль ручья и просёлочную дорогу до метеостанции и отработала на отклик, но и эта работа осталась без результата, – рассказали в отряде.

Местный охотник Олег предположил, что сельчане могли оказаться возле Ороченского ручья. Там блуждают даже опытные лесники.
 
- Поэтому 15 августа 23 человека, разбившись на группы, отправились в эту местность. В 16:45 прозвучало заветное: «Найден, жив». Пропавший, дойдя до 3-й Долганской ямы, смог сориентироваться и вместе с напарником вышли из леса самостоятельно, – поделились волонтёры.
пропавшие без вести грибы Лес волонтёры

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