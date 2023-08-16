В Бурятии ушедшие за грибами сельчане заплутали в опасном месте



В воскресенье, 13 августа, двое жителей Баунтовского района Бурятии – мужчина и подросток – отправились за грибами и В воскресенье, 13 августа, двое жителей Баунтовского района Бурятии – мужчина и подросток – отправились за грибами и не вернулись . Изначально их искали сотрудники МВД. Вскоре к полицейским присоединились спасатели и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ориентировку на пропавших распространили в соцсетях.



В итоге сельчане



В «ЛизаАлерт» тем временем рассказали, как искали пропавших баунтовцев. Заявка от близких поступила в отряд днём 14-го числа. В итоге сельчане выбрались из леса сами. С ними всё в порядке.В «ЛизаАлерт» тем временем рассказали, как искали пропавших баунтовцев. Заявка от близких поступила в отряд днём 14-го числа.



Волонтёры позвонили родственникам грибников и узнали, что те пропали ещё накануне. К тому же выяснилось, что у мужчины из-за болезни могло ухудшиться самочувствие, а лекарства он с собой не взял.



- То есть одну ночь они провели в опасной среде и совершенно неизвестно в каком они состоянии, – отметили добровольцы.



Первым делом ребята связались с сотрудниками МВД, которые к тому моменту ещё не обнаружили следы сборщиков дикоросов. Тогда в «ЛизаАлерт» объявили сбор добровольцев, чтобы прочесать лес.



- Вышедшая поисковая группа из 11 человек совместно с полицией обследовала территорию вдоль ручья и просёлочную дорогу до метеостанции и отработала на отклик, но и эта работа осталась без результата, – рассказали в отряде.



Местный охотник Олег предположил, что сельчане могли оказаться возле Ороченского ручья. Там блуждают даже опытные лесники.



- Поэтому 15 августа 23 человека, разбившись на группы, отправились в эту местность. В 16:45 прозвучало заветное: «Найден, жив». Пропавший, дойдя до 3-й Долганской ямы, смог сориентироваться и вместе с напарником вышли из леса самостоятельно, – поделились волонтёры.