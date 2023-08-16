Рост составил более 16%
С начала 2023 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 2 712 воздушных судна. Число обслуженных воздушных судов выросло на 16.2% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле этого года «Байкал» обслужил 382 тысячи пассажиров. К концу года планируют достичь отметку до 700 000.
В прошлом гому через аэропорт прошло 629 000 человек.
Улан удэнский аэропорт обслужил почти три тысячи воздушных судов
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