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Улан удэнский аэропорт обслужил почти три тысячи воздушных судов

Улан удэнский аэропорт обслужил почти три тысячи воздушных судов
Общество,  Фото:https://t.me/airportbaikal
Рост составил более 16%

С начала 2023 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 2 712 воздушных судна. Число обслуженных воздушных судов выросло на 16.2% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле этого года «Байкал» обслужил 382 тысячи пассажиров. К концу года планируют достичь отметку до 700 000.

В прошлом гому через аэропорт прошло 629 000 человек.
Аэропорт "Байкал"

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