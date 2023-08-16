В Бурятии судья стал призёром легкоатлетического забега

Общество, Фото: Верховный суд Бурятии

Двое судей Верховного суда участвовали в нескольких стартах



Судьи Верховного суда Бурятии Алексей Болдонов и Виталий Иванов приняли участие в нескольких легкоатлетических стартах, сообщили в пресс-службе суда.



В начале июля в Тункинском национальном парке у подножия Восточного Саяна состоялся фестиваль скайраннинга и трейлраннинга. Там судьи приняли участие в забеге по ущельям горной реки (14 км) и в забеге на вулкан Уляборский (9 км).



12 августа судья Виталий Иванов также принял участие в забеге на дистанции 10 км в рамках IV международного марафона «Чистый Байкал». Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива.



В этот же день судья Алексей Болдонов занял третье место в часовом беге, приуроченном ко дню Физкультурнику, проходившем в Северобайкальске. Он преодолел за 1 час дистанцию 12 км 452 метра.



