Двое судей Верховного суда участвовали в нескольких стартах
Судьи Верховного суда Бурятии Алексей Болдонов и Виталий Иванов приняли участие в нескольких легкоатлетических стартах, сообщили в пресс-службе суда.
В начале июля в Тункинском национальном парке у подножия Восточного Саяна состоялся фестиваль скайраннинга и трейлраннинга. Там судьи приняли участие в забеге по ущельям горной реки (14 км) и в забеге на вулкан Уляборский (9 км).
12 августа судья Виталий Иванов также принял участие в забеге на дистанции 10 км в рамках IV международного марафона «Чистый Байкал». Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива.
В этот же день судья Алексей Болдонов занял третье место в часовом беге, приуроченном ко дню Физкультурнику, проходившем в Северобайкальске. Он преодолел за 1 час дистанцию 12 км 452 метра.
В Бурятии судья стал призёром легкоатлетического забега
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