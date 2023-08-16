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В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха

В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха
Общество,  Фото: национальный парк «Тункинский»
«Одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку», - отмечают госинспекторы

1 августа государственные инспекторы Кыренского участка национального парка «Тункинский» убрали мусор в рекреационной зоне «Хонгор Уула» и обновили аншлаг.

- На каждом маршруте должна быть доступна информация о природной территории, правилах, основных видах флоры и фауны, которые могут встретиться по пути. Все это отражено на аншлагах, которые устанавливают возле стоянок или мест отдыха туристов. Обновлять информационные аншлаги чаще всего приходится раз в год, - рассказали госинспекторы национального парка.

А инспектора Аршанского участка присоединились к всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» и провели экодесант на берегу реки Иркут возле села Никольск.




- У меня в пакете — стеклянные, пластиковые бутылки, консервные банки и различный мусор. В общем, всё, что отдыхающие берут с собой в дорогу и, к сожалению, оставляют здесь. Каждый из нас ещё раз убедился, что одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку, - сказали сотрудники национального парка «Тункинский».

Государственные инспекторы призывают соблюдать чистоту, отдыхая на природе.


национальный парк мусор

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