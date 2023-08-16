В нацпарке в Бурятии госинспекторы убрали мусор в местах отдыха





















1 августа государственные инспекторы Кыренского участка национального парка «Тункинский» убрали мусор в рекреационной зоне «Хонгор Уула» и обновили аншлаг.- На каждом маршруте должна быть доступна информация о природной территории, правилах, основных видах флоры и фауны, которые могут встретиться по пути. Все это отражено на аншлагах, которые устанавливают возле стоянок или мест отдыха туристов. Обновлять информационные аншлаги чаще всего приходится раз в год, - рассказали госинспекторы национального парка.А инспектора Аршанского участка присоединились к всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» и провели экодесант на берегу реки Иркут возле села Никольск.- У меня в пакете — стеклянные, пластиковые бутылки, консервные банки и различный мусор. В общем, всё, что отдыхающие берут с собой в дорогу и, к сожалению, оставляют здесь. Каждый из нас ещё раз убедился, что одна выкинутая банка потом постепенно превращаются в стихийную свалку, - сказали сотрудники национального парка «Тункинский».Государственные инспекторы призывают соблюдать чистоту, отдыхая на природе.