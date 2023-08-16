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В Бурятии собирают подарки для первоклассников

В Бурятии собирают подарки для первоклассников
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
В акции может принять участие любой желающий

В Бурятии собирают подарки для первоклассников, в том числе для детей из подшефного Старобешевского района ДНР. Сбор ведётся в рамках благотворительной акции «Министерский портфель. Подарок первокласснику», которая проходит уже восьмой год.

- В этом году мы приняли решение оказать помощь детям, проживающим на территории Старобешевского района ДНР. Огромная благодарность всем руководителям и специалистам министерств и ведомств, которые откликнулись на акцию, собрали портфели, укомплектованные необходимыми школьными принадлежностями и канцелярскими товарами, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По данным на 15 августа, собрано 53 портфеля. Как сообщал «Байкал-Dailу», 40 из них уже переданы ребятам из Старобешевского района ДНР. Остальные 13 отправились в учреждения социального обслуживания семьи и детей.

- Акция продолжается. Помочь собраться в школу детям-сиротам может каждый желающий. Собрать портфель и передать его можно непосредственно в учреждение, в котором воспитываются первоклассники, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
благотворительность

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